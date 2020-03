Naples, directeur De Laurentiis du document unitaire de la Ligue | Serie A

Comme nous apprend La Repubblica: “Cela explique le revirement des 20 présidents de Serie A, qui avec un sens des responsabilités – et surtout mettant de côté le choc interne entre ceux qui poussent à retourner sur le terrain dès que possible et ceux qui au lieu de cela il voudrait le clore ici – ils ont évité de discuter des dates lors de l’Assemblée de la Ligue, qui s’est tenue hier matin lors d’une “conférence téléphonique”. Central et super partes est le rôle qu’Aurelio De Laurentiis s’est taillé, apprécié par ses collègues pour ses interventions très proactives et exceptionnellement calmes. Le numéro un de Napoli était le directeur du document partagé à l’unanimité et soumis à la FIGC, dans lequel les dommages graves auxquels les clubs seront confrontés en raison de l’urgence du coronavirus ont été quantifiés».