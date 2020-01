Naples, distorsion pour Younes. Pas de coupe italienne pour lui

SONDAGE

Suso, Piatek et Paquetà en marge de Milan: qui des 3 atterririez-vous?

© photo par Antonello Sammarco / Image Sport

En marge de la liste de l’équipe de Naples pour le match de la Coppa Italia contre la Lazio prévu pour demain, le club napolitain a annoncé l’indisponibilité de Amin Younes qui “a subi un traumatisme ontusif pendant l’entraînement”.

20.01 17:51 – tmwradioDi Gennaro: “La Lazio plus proche de la Juve. Allegri au PSG”

20.01 17:48 – Bettega se souvient d’Anastasi: “Ma minute de silence a commencé vendredi soir”

20.01 17:39 – Naples-Latium, Gattuso appelé. Out Allan et Younes

20.01 17:21 – Marotta se souvient d’Anastasi: “Symbole du sud. Je le remercie pour les émotions”

20.01 17:13 – Questura Verona, Daspo de 5 ans au coordinateur de Forza Nuova

20.01 17:09 – Coupe d’Italie, défi Napoli-Lazio dans la balance. Toutes les cotes

20.01 17:06 – Bologne, session du matin. Thérapies pour Dijks, Denswil, Krejci et Medel

20.01 16:51 – Vers Brescia-Milan, nous vendons à Rigamonti

20.01 16:39 – tmwradioSconcerti: “Conte, pourquoi l’Inter est-il à égalité avec la Lazio?”

20.01 16:24 – Tardelli: “Naples en fin de cycle. Rappelez-vous mon post-Lippi Inter”

20.01 16:23 – Cher: “Honte à la minute manquée de souvenir pour Anastasi”

20.01 16:09 – Décès d’Anastasi, sa femme: “Il avait décidé d’être mis sous sédation”

20.01 16:05 – officier Bologne, le jeune Ristic revient du prêt à Carpi

20.01 15:53 ​​- Depuis l’Angleterre: City et United également sur Lautaro Martinez

20.01 15:27 – tmwradioCagni: “Milan, un leader en défense est nécessaire. Terrei Piatek”

20.01 15:24 – Juve, pas de fracture pour Alex Sandro. Le rapport complet de la session

20.01 14:41 – tmwradioD’Amico: “Naples, ferme au mieux puis reconstruit”

20.01 13:58 – Arbitres de la Coupe d’Italie: Napoli-Lazio à Massa, Rocchi pour la Juve-Roma

20.01 13:56 – tmwradioValentini: “Anastasi, gaffe sensationnelle de Serie A”

20.01 13:48 – tmwLazio, Luis Alberto ne s’est pas entraîné: dans le doute pour Naples en Coupe

20.01 13:42 – 50 points après 20 matchs au cours des 3 dernières saisons: aucun comme la Juve

20.01 13:24 – Atalanta-SPAL, les commandes de Semplici: hors Felipe, il y a Dabo

20.01 12:03 – Theo le quatrième défenseur le plus prolifique d’Europe: 6 buts en tant que Criscito

20.01 11:54 – Eriksson: “Je ne m’attendais pas à cette carrière de Simone Inzaghi”

20.01 11:36 – Liverpool est l’équipe la moins fautive d’Europe. En Italie, il dirige Napoli

20.01 11:09 – Branchini: “Marché trop long. Beaucoup de fumée et peu de positif”

20.01 07:35 – Les supporters investis: Sibilia, qui nous attriste énormément

20.01 05:30 – Aujourd’hui à la télévision, le report de A: Atalanta-SPAL ce soir

