Naples, double idée Muriqi et Sarr: la dernière

Que 2020 soit ou non l’année de la révolution chez soi Naples il n’est pas – encore – connu, mais il est certain que le club napolitain se prépare à affronter un été torride et mouvementé au revoir, nouveaux arrivants et reconstitutions diverses.

L’équipe de Campanie prend de plus en plus l’apparence d’un véritable chantier dont le travail semble augmenter de jour en jour. Il semblerait en effet que De Laurentiis & co. ont jeté leur dévolu sur Vedat Muriqi et Malang sarr, pour renforcer respectivement le département offensif et défensif.

Idée Muriqi pour l’attaque

Des rumeurs viennent de Turquie qui Muriqi, L’avant-centre kosovar actuellement Fenerbahce, pourrait être le bon remplacement pour un Milik de plus en plus malgré l’expiration du contrat en 2021.

La classe 94, avec ses 13 buts en 25 matches de championnat et un contrat qui expire en 2023, a attiré l’attention de différents clubs: Tottenham, Manchester United, Leicester, Eintracht Frankfurt et les Italiens Lazio et Juve .

Une concurrence qui pourrait faire monter son prix, qui se situe actuellement autour de 20 millions d’euros.

L’héritier parfait pour la défense

En défense, cependant, on pense à un éventuel héritier de Koulibaly: selon les reportages de France Football, une attention serait portée à un autre franco-sénégalais au cas où Kalidou partirait. On parle de Malang sarr, Central Defender Class ’99 actuellement en vigueur à Nice.

Là encore, on parle d’un chiffre proche de 20 millions, alors que les clubs sur ses traces seraient les Allemands Borussia Mönchengladbach et RB Leipzig.