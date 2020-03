Naples, écoutez Albiol: “Koulibaly? Chute normale après trois saisons monstrueuses. Il reviendra au sommet”

“L’Italie et l’Espagne sont les pays les plus touchés et les plus troublés: et oui, nous devons rester unis et aller de pair. Nous tous. Le monde entier contre ce gâchis.” Raul Albiol, l’ancien défenseur de Naples aujourd’hui à Villarreal, parle au Corriere dello Sport, mais il se concentre également sur le “vieux” coéquipier Kalidou Koulibaly: “Est-ce que quelqu’un dit que sans moi, il a perdu son point de référence? Après trois saisons monstrueux, en plus de la blessure, Kalidou a accusé un peu de fatigue physique et mentale. Cela peut arriver: il va bientôt revenir à son niveau, je sais comment il travaille et je connais la personne “.