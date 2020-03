Naples, écoutez Careca: «Jordan est meilleur que Mertens. Mon pacte avec Diego ‘| Serie A

Antonio Careca, grand ancien attaquant du Naples, a parlé à Sky Sport: “Jouer aux côtés de Diego était un rêve, nous étions ensemble après la Coupe du monde 1986. J’ai dû aller dans une autre équipe, j’ai attendu Napoli jusqu’à la fin. Moggi a envoyé un ami pour me contacter, alors j’ai attendu un mois ou trois semaines puis je suis allé à Naples. Je suis amoureux de la ville et des fans, un rêve devenu réalité, j’ai joué avec Diego.

S’entraîner et jouer à nouveau à Naples? Je suis enfermé dans la maison depuis près de 30 jours, nous sommes là, c’est dur. À 6-7, je vais au gymnase, après avoir joué avec mes petits-enfants, je fais aussi du kung-fu. Si je reste trente jours de plus je peux retourner sur le terrain, je peux faire au moins une bonne demi-heure.

Qui recommanderais-je à Napoli? Je préfère ne pas parler, j’ai parlé de Kaka et Deco quand ils venaient de commencer, j’ai parlé de beaucoup de joueurs, personne ne m’a cru. Mertens? Giordano avait peut-être plus de qualités, mais c’est un joueur de très haute qualité. Giordano aimait jouer avec et sans ballon. Mertens a fait beaucoup, mais Bruno était plus complet.

J’ai passé un accord avec Diego et nous avons renouvelé jusqu’en 1993, puis il est parti le premier. Les fans sont complètement fous, nous avions 78 000 abonnés qui sont allés à chaque match, 8-10 000 sont partis. San Paolo n’était pas moderne, mais c’était l’enfer. ”