Naples, également à Brescia avec Ospina: Gattuso a fait son choix

Les creux de tension sont interdits. Rino Gattuso craint le voyage à Brescia, à la fois pour la discontinuité de son équipe à laquelle il n’a pas encore confiance et pour le défi imminent à Barcelone qui risque de capter inconsciemment l’attention de l’équipe. Pour cette raison, il a maintenu une intensité d’entraînement élevée, sans accorder de jour de congé après le match de Cagliari, et est orienté pour ne pas changer de line-up, confirmant la plupart de l’équipe en possession des dernières versions. Un signal fort pour mieux aborder le défi qui peut amener Napoli à sauter dans le classement, remontant des positions nettement plus dignes.

Le doute concerne le possible retour d’Allan dans la médiane, il y a une lueur pour Politano dans le scrutin avec Callejon, mais sinon Gattuso devrait confirmer les onze des deux dernières victoires sans encaisser de but. Confirmation également pour le couple Manolas-Maksimovic, sans crainte d’une surcharge de minutes, ainsi que le gardien de but derrière eux. Gattuso confirmera David Ospina entre les postes: le Colombien a renversé la hiérarchie avec le changement sur le banc et, pour l’instant, compte tenu de la faible propension du technicien à tourner au but, pour Meret, il ne devrait y avoir aucun espace même dans la course qui précède la Ligue des champions. Le gardien de but national s’est remis du problème aux côtés et celui de Gattuso est un choix purement technique: la préférence va au Colombien pour le jeu d’en bas qui nécessite un gardien à l’aise avec ses pieds, mais probablement aussi pour la plus grande expérience en mener une ligne défensive toujours avec le signe de travaux en cours. Un changement qui continue de faire discuter les supporters, puisque le gardien né en 1997 a été l’une des rares notes positives jusqu’à l’exonération d’Ancelotti, étant également décisif pour la transition vers les huitièmes de finale de la Ligue des champions et non par hasard inséré par l’UEFA dans le top 11 Moins de 23 joueurs en phase de groupes. Pour l’instant, cependant, il doit rester et regarder et travailler sur les (quelques) points faibles pour retrouver les enjeux d’un Napoli qui commence à retrouver une certaine solidité, après des mois de désarroi dans lesquels il a tenté de se maintenir à flot.