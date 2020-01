Naples en retraite! Gattuso et son équipe à Castel Volturno pour se préparer aux défis contre la Lazio et la Juve

NAPLES. Comparaison immédiate entre l’équipe et le technicien en fin de course, en vue du double match à domicile contre la Lazio, en Coupe d’Italie, et la Juventus, en championnat, une retraite convenue débutera ce soir pour retrouver une pincée de sérénité. En ce moment, Napoli regarde le classement avec appréhension, la zone rouge se rapproche et l’Europe ne semble plus qu’un souvenir lointain et effacé. Ce soir, Gattuso et les joueurs se rendront à Castel Volturno où, à partir de demain, la retraite commencera.