Naples envoûtée par Hlozek, est un défi pour la Juve | Primapagina

La révolution à Naples cela ne s’arrête pas aux opérations conclues dans la dernière fenêtre de marché et à celles déjà définies en vue de la suivante (Rrahmani et Petagna). Le dépistage du club bleu continue de surveiller plusieurs profils, en particulier les jeunes joueurs qui peuvent représenter une valeur ajoutée dans l’équipe dirigée par Rino Gattuso à l’avenir. Lors de son discours à Radio Marte, l’ancien manager de la Fiorentina Pantaleo Corvino a révélé un nouveau nom, celui deL’attaquant de classe du Sparta Prague Adam Hlozek 2002.

Avant-centre, mais capable de jouer à partir du deuxième attaquant, Hlozek a fait ses débuts en équipe à seulement 16 ans et son nom est déjà connu de plusieurs équipes européennes, de la Juve au Borussia Dortmund, en passant par la Premier League. Il a déjà marqué 4 buts et 8 passes décisives lors de sa première année professionnelle et est sous contrat jusqu’en juin 2022.