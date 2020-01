Naples est Petagna mais Mateta s’estompe, les bleus étudient un triple hit pour juillet. Les détails

MILAN. la Naples cet après-midi, il a défini l’achat de l’attaquant Andrea Petagna, l’ancien Atalanta aujourd’hui à SPAL passera au bleu contre des frais de 20 millions d’euros que les bleus se déverseront dans les coffres des Ferraresi.

BOMBER ITALIEN, DANS LA MANIÈRE QU’IL OMBRE …

La classe ’95 restera prêtée jusqu’en juin dans le club émilien, puis à partir de juillet il se rendra au tribunal de Gattuso. 1,7 million d’euros sur cinq ans plus bonus pour le bombardier italien arraché à la concurrence du Rome, qui avait longtemps été attentif au garçon. Pour un avant-centre qui arrive, un autre qui part. Mateta del Mainz semble définitivement nuancée, les évaluations de la carte par les deux sociétés sont différentes.

DOUBLE OFFRE AVEC VERONA MAIS …

Dans l’intervalle, Giuntoli poursuit son travail entrant, en vue d’une session d’été qui pourrait conduire à plusieurs adieux plus ou moins douloureux au domicile de Naples. Parmi les objectifs sensibles de la diesse bleue, il y a deux joyaux de Vérone, du Gialloblè il est bon de se rappeler que la centrale a déjà été prise Rrhamani. Le premier profil qui intéresse Naples est Marash Kumbulla, défenseur pour qui les bleus seraient prêts à payer 25 millions d’euros pour l’arracher à une forte concurrence entre l’Italie et Premier. Un autre profil qui semblait à un pas de la chemise napolitaine est Sofyan Amrabat, accord atteint à 22 millions d’euros puis le freinage brutal et l’insertion décisive de la Fiorentina.

FLÈCHE FRANCO-IVORIENNE

Enfin, la dernière pièce en vue de la session d’été pourrait arriver en attaque, lorsque le blues devra définitivement évaluer s’il faut dire au revoir aux différents Callejons, Mertens, Younes et Llorente. Le profil apprécié par Giuntoli est celui de Jeremie Boga, une classe offensive née en 1996 a littéralement explosé à la cour de De Zerbi, l’ancien Chelsea taquine le diesse bleu qui serait prêt à battre la compétition avec une offre d’au moins 20 millions d’euros plus de bonus. Le frère de Radio Punto Nuovo a confirmé l’intrigue du marché: “Avant la fenêtre de janvier, il y avait un contact avec Giuntoli, maintenant le ballon passe aux deux sociétés qui devront comprendre quoi faire, nous en parlerons quand et si il y aura un accord. Interessamenti? Non seulement Napoli, Jeremie a de nombreux admirateurs à travers l’Europe “.

