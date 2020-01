“Naples est un rival compliqué, la ville se serre”

L’expédition du Barça s’est rendue à Nyon avec la garantie et la sécurité de la direction du groupe et a joué à la maison, mais manifestement perturbée parce qu’il y avait des rivaux majeurs dans ce battage médiatique 2, en particulier un morbide spécial avec José Mourinho à l’horizon . Guillermo Amor, Javier Bordas, Amador Bernabéu, Éric Abidal et Bellver (relations institutionnelles avec l’UEFA) étaient les représentants de l’entité barcelonaise lors du tirage au sort de la Ligue des champions organisé dans la ville suisse.

C’est le directeur des relations institutionnelles Guillermo Amor qui s’est exprimé après le tirage au sort pour évaluer le rival, Naples en pleine crise institutionnelle et qu’il espère retrouver la normalité »avec l’atterrissage de Gennaro Gattuso sur le banc (fait ses débuts avec une défaite contre Parme à domicile, d’ailleurs).

«Tous les rivaux sont compliqués, nous savions que n’importe qui pouvait jouer. Il serait irrespectueux de la part des clubs de dire que l’un est plus facile que l’autre, peut-être que vous en aimez un et j’aime les autres. Ville qui serre, est un adversaire compliqué, ils ont récemment changé leurs compétences. Gattuso est entré pour un entraîneur de poids lourds comme Ancelotti. On y va avec l’idée d’obtenir un bon résultat et on revient à Barcelone pour le refermer, a-t-il commenté à Movistar + micros l’ancien joueur du Barça, qui a ajouté que “maintenant ce serait différent, mais en deux mois ils auront pu assimiler les idées du nouvel entraîneur” “.

Sur l’atmosphère infernale que l’on peut y trouver Barca, Guillermo a assuré que «J’ai toujours dit qu’il était préférable de jouer avec un champ complet, faire du bruit. Le joueur préfère cela à un stade froid, bien que le bruit soit contre lui et encourage le rival. Enfin, à propos de la figure de Maradona et de ce que cela signifie pour Naples, Amor a déclaré qu ‘”il est un dieu là-bas et, espérons-le, Messi est décisif et jouera comme d’habitude”.