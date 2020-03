Naples et ADL peuvent surprendre par un coup de théâtre | marché

Seconde République: «Le compte à rebours a commencé et les deux parties espèrent que la fumée blanche arrivera le plus tôt possible: au pire d’ici la fin du mois, même si le vrai coup d’État serait l’annonce officielle du renouvellement tant attendu de Dries Mertens avant le voyage européen à Barcelone, pour mettre encore plus l’accent sur la bonne nouvelle. Peu importe qu’à ce stade, ce soit une question de forme plutôt que de fond. En fait, la poignée de main entre l’attaquant belge et Aurelio De Lauerentiis, à l’issue du déjeuner à quatre yeux entre les deux de dimanche dernier au bord de l’eau, vaut une signature. Les fans, cependant, attendent la même chose avec appréhension pour la conclusion définitive du feuilleton, après les mouvements masochistes douloureux et en quelque sorte purs des derniers mois. Les problèmes sur le terrain de Napoli ont d’ailleurs été causés en grande partie par les tensions entre les dirigeants des vestiaires et le club. Pour cette raison, la paix trouvée avec le nouveau meilleur buteur “à l’époque” (comme Hamsik) dans l’histoire du club a fait respirer tout l’environnement dans un soupir de soulagement légitime.

Mertens portera la chemise bleue pendant deux saisons de plus: maintenant il n’y a plus de doute. Mais maintenant, c’est aux avocats des deux parties de mettre les détails complexes du nouveau contrat en noir et blanc, donnant un aspect formel et définitif à l’accord conclu avec une poignée de main du joueur et de De Laurentiis “.