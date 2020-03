Naples et Callejon à deux pas de l’adieu: la situation

Nous étions tellement aimés. Le titre du film historique de 1974 pourrait être considéré comme la synthèse parfaite d’une des histoires d’amour les plus excitantes de ces dernières années: celle entre José Maria Callejon et le Naples.

S’il est vrai, en fait, qu’au cours des sept dernières années, l’attaquant espagnol a gagné une place de première classe dans l’équipe et au cœur de la ville de Campanie, élu comme patrimoine et drapeau de Naples, il est vrai que ces derniers mois, le le numéro 7 bleu a trouvé de moins en moins d’espace dans les schémas de jeu de l’équipe. Ce qui a inévitablement déclenché un tam tam médiatique inhérent à sa position et un adieu possible, bien que douloureux.

L’adieu est-il imminent?

Déjà au cours des derniers mois de 2019, on parlait d’un possible au revoir en janvier, manifestement parti en fumée. Il y a quelques semaines, cependant, des rumeurs circulaient sur une éventuelle rencontre entre Callejon et l’entreprise pour tenter de trouver un accord. Aujourd’hui, cependant, la situation semble changer à nouveau.

Selon ce que rapporte la Gazzetta dello Sport, en fait, l’ancien Real Madrid est sur le point d’expirer et il semblerait, à l’heure actuelle, proche deadieu. Il semble donc que les rues de Naples et son drapeau très acclamé soient destinés à se diviser une fois pour toutes.

Callejon, pour sa part, pourrait décider de retourner dans son pays natal et terminer sa carrière Espagne.