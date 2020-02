Naples et l’affaire des amendes, le verdict du juge Buttafoco était attendu. Voici les hypothèses

la Naples Gattuso, jeu après match, tente de récupérer le terrain perdu pour revenir à des positions plus adaptées au passé récent et à la valeur globale de la rose bleue. Entre-temps, cependant, la situation liée à bataille juridique entre le patron De Laurentiis et une partie des mutins du 5 novembre, qui souhaiterait la récusation de l’avocat du travail Bruno Piacci.

EN ATTENTE DE RÉPONSE

Il y a deux semaines, après trois heures de débat intense devant la section du tribunal civil de Naples, présidé par juge Arduino Buttafoco, ce dernier a réservé du temps pour décider quoi faire. Une réponse était attendue entre le week-end du 24-25 janvier et le début de la semaine suivante, mais pour le moment tout est silencieux. Lors de la dernière réunion, les avocats des différents Insigne, Lozano, Manolas, Mertens, Milik et Zielinski, d’une part, et l’avocat Mattia Grassani pour représenter Napoli.

LONGTEMPS SI…

Des développements importants sont attendus dans les prochains jours, l’arbitre désigné par le club sera-t-il rejeté pour les 24 récompenses sur amendes? La formation des groupes spéciaux d’arbitrage dépendra clairement du verdict, de plus tout développement plus ou moins sensationnel pourrait allonger le délai de la décision finale. En fait, si les avocats des footballeurs avaient raison, les collèges d’arbitrage de ceux-ci devraient être formés à nouveau et cela conduirait inévitablement également au chronométrage des 18 autres joueurs impliqués.