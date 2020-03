Naples et Latium contre les médecins du sport et Tommasi: l’entraînement recommence la semaine prochaine. Et le nœud des salaires reste Primapagina

La Ligue de Serie A s’est réunie cet après-midi, à distance, pour discuter de la façon de faire face aux effets de l’urgence du coronavirus. Une conférence téléphonique entre la haute direction des clubs, qui a révélé une totale unité d’objectif en matière de salaires. Les clubs, selon ce qui a été appris de calcioomercato.com, ont demandé de suspendre les salaires des joueurs pour le mois de mars. Un choix fort, partagé par tous les clubs, dont ils devront désormais discuter avec le président de Figc Gravina et avec Tommasi, numéro un des Associés. Il y aura, ces jours-ci, une nouvelle table de discussion entre les clubs et l’AIC, qui aura pour thème de discussion le blocage des salaires.

LA POSITION DE L’AIC – Le même Tommasi sur les baisses de salaires, il s’est exprimé dans une note publiée sur le site de l’AIC: “Nous savons que les contrats sont un sujet à traiter, mais pas maintenant. Les dégâts doivent d’abord être quantifiés et cette procédure n’est possible que lorsque l’on sait si la saison se terminera ou non. Le problème de la réduction des salaires devrait être résolu en temps voulu. L’AIC ne peut pas obliger les joueurs à accepter des coupes. Nous pouvons donner une ligne, mais les individus décident des dérogations ».

FORMATION – Aucune mention n’a été faite de la reprise de la formation, sujet délicat, sur lequel il n’y a toujours pas d’harmonie, et cela pourrait donc provoquer des contrastes internes. Les clubs ont ainsi exprimé leur intention de continuer à leur manière et, si des entreprises comme Milan ont décidé de reporter le redémarrage (du 23 mars au 3 avril), d’autres comme Naples et la Lazio ont respectivement décidé de reprendre le travail le mercredi 25 et le jeudi 26, ce dernier choix que le biancocelesti officialisera dans les prochaines heures. En fait, concernant les indications de la dernière ordonnance du ministère de la Santé sur la possibilité de réaliser des activités de plein air mais en contradiction avec les suggestions des médecins du sport et du président de l’AIC Tommasi à plusieurs reprises sur la possibilité de rouvrir ses portes pas avant 3 avril.