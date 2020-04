Naples et Lozano font leurs adieux: trois clubs espagnols à la fenêtre

L’aventure Hirving peut se terminer après seulement un an Lozano un Naples. Selon Il Mattino, le Mexicain serait à un pas de la vente. Sur lui, il y a l’intérêt de trois équipes espagnoles: Séville, Valencia et Atletico Madrid. El Chucky n’a pas réussi à pirater la chemise bleue et n’a pas convaincu non plus Ancelotti ni Gattuso.

Déception de Lozano: de plus en plus loin de Naples

Dans l’ombre du Vésuve, Lozano n’a pas pu briller et faire parler d’elle et c’est pourquoi Napoli semble disposé à le vendre. L’extérieur mexicain, arrivé en été pour 40 millions euros, il a fait 23 apparitions prenant souvent le relais du banc en marquant 3 buts.

Avec Gattuso, il n’a pratiquement jamais joué et ils ont toujours été ses favoris Callejon et Politano et insigne. L’intérêt de Napoli pour boga cela pourrait être une confirmation de la cession de Lozano lors de la prochaine session du marché des transferts. El Chucky pourrait finir en Espagne et redevenir le jeune talent vu à PSV.