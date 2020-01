Naples, étape inattendue pour Amrabat: il y a la direction de la Fiorentina | marché

La Gazzetta dello Sport fait le point sur la situation d’Amrabat: “Giuntoli n’a pas l’intention de lâcher prise et tente de convaincre le milieu de terrain de Vérone de la bonté du projet Napoli. Les doutes du milieu de terrain de l’équipe nationale marocaine compliquent les plans de Naples. De Florence est venue l’offre que l’entourage d’Amrabat envisage, c’est-à-dire un contrat de quatre ans de 1,8 million d’euros par saison avec une clause basse. Napoli lui soumet cependant un accord de cinq ans avec le même salaire, mais avec une clause plus élevée, un peu moins de 100 millions d’euros. Et c’est sur cet aspect que le milieu de terrain marocain n’est pas d’accord. Le problème est actuellement en attente ”