Naples, ex Reina parle: «C’était Sarri irremplaçable: voici notre secret» | Serie A

Pepe Reina, ancien gardien de but de Naples, maintenant détenu par Milan prêté à Aston Villa, s’est entretenu avec Corriere dello Sport:

Votre lien avec l’Italie est toujours solide, personne n’a oublié que vous avez quitté le Bayern pour retourner à Naples. C’était un endroit exceptionnel pour l’équipe et la ville.

«Naples est ma dimension naturelle, à Monaco je l’ai tout de suite remarqué, j’ai réalisé que je voulais une vie différente, exactement comme celle que j’avais quittée. Je n’aurais pas pu faire un meilleur choix, je peux vous assurer que je n’ai jamais eu autant de plaisir à jouer que pendant les trois ans de Naples avec Sarri »

Mais est-il vrai que la première fois que vous êtes parti pour un désaccord avec De Laurentiis?

“La vérité est beaucoup plus simple: Napoli aurait dû me racheter de Liverpool, les chiffres n’ont pas été trouvés et j’ai donc dû chercher une autre équipe. C’est le président qui m’a ramené. Quel collectif … »

Je t’en prie?

«L’esprit avec lequel nous nous sommes entraînés et joués, et la qualité de ce match à Naples. Nous ne verrons plus jamais une équipe bouger comme ça. Sarri a réussi à nous emmener au-delà des limites et du potentiel. Les meilleurs Koulibaly, Mertens, Allan, Albiol, Callejòn et Insigne. Il n’y avait pas de premières dames, mais une grande disponibilité et de l’humilité, notre leader était le jeu qu’il nous a enseigné. ”

Sarri a-t-il essayé de vous amener à Chelsea?

“Aucun de ses parents ne m’a cherché, surtout pas lui.”