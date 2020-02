Naples fait de l’or pour la famille du président De Laurentiis

Il Naples Il a pris la tête du classement des montants reçus par son conseil d’administration dans une saison, entre les clubs de la Serie A. Le conseil d’administration qui préside Aurelio de Laurentiis il a été distribué plus de 5 millions d’euros – spécifiquement, 5095000 – après l’exercice 2018-2019, selon une étude rendue publique lundi par le portail ‘Calcio e Finanza’.

10/02/2020 à 22h14

CET

SPORT.es

Ce montant correspond à la rémunération d’un conseil d’administration après équilibrage des comptes correspondant à la saison précédenter. L’avantage revient à un conseil dont Di Laurentiis est, en plus du président, le directeur général. Sa femme Jacqueline et son fils Edoardo Ils occupent les vice-présidences. Le Conseil complète les autres enfants du président, Luigi et Valentinaet sa main droite, Andrea Chiavelli.

Le dôme du club qui affrontera le FC Barcelone dans les huitièmes de finale de la Ligue des champions Il a vu comment les bénéfices ont été multipliés par cinq par rapport à ceux de la campagne 2017-2018. De plus, Naples surpasse le reste des entités de la série A. Parmi elles, une Juventus dont la direction a reçu une compensation de 1,89 million d’euros.

Depuis 2011, le club partenopeo a obtenu des avantages totalement «familiaux», compte tenu de la composition de son conseil d’administration. Son record était fin 2013-2014, avec compensation pour la famille De Laurentiis 5 549 800 euros.