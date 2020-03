Naples, flashback pour Arias: la situation

Alors que l’urgence du coronavirus a paralysé notre ligue et notre pays, le marché des transferts semble être en plein essor. Selon ce que rapporte AS, l’extérieur colombien Santiago Arias serait très intéressé par Naples par Gattuso. D’un autre côté, le joueur avait déjà attiré l’attention des Napolitains il y a deux ans lorsque Giuntoli était anticipé par le réalisateur madrilène, Andrea Berta. Peu probable que leex PSV Eindhoven vous restez dans les rangs de l’Atletico Madrid: cela ne fait pas partie des plans de Simeone et n’a pas pris le terrain depuis cinq matchs.

Même Inter et Everton parmi les prétendants

Le portail espagnol a également évoqué le vif intérêt de Inter et Everton. Malgré le manque d’emploi au cours de la dernière période, les yeux de la nouvelle équipe de Nerazzurri et Ancelotti seraient sur ce qui était l’un des meilleurs arrières latéraux du championnat néerlandais. Il est tôt pour comprendre où Arias jouera l’année prochaine, la seule certitude pour le moment semble être sa distance de Madrid.