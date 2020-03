Naples, Gattuso attend le dernier gros: l’arrêt pour récupérer Koulibaly

L’entraînement se poursuit à Castel Volturno, sans avoir de match à jouer le week-end. Napoli – qui a pris le terrain contre Turin – sera de retour pour jouer directement le 13 mars, anticipant le match sur le terrain de Vérone vendredi. Il est donc inévitable pour Gattuso, une fois informé du report du match contre l’Inter, de remodeler l’emploi hebdomadaire et de prévoir également deux jours de congé. Selon toute vraisemblance, le travail s’arrêtera samedi et dimanche, comme cela se produit dans les semaines de la pause pour les équipes nationales, puis recommencera lundi avec la vraie préparation pour le double voyage à Vérone et Barcelone.

Gattuso peut utiliser une autre semaine pour travailler sur les joueurs après son retour de blessures. Il y a surtout Kalidou Koulibaly, la dernière grosse rose bleue récupérée pour le technicien bleu. Hier, le défenseur a fait une partie de l’entraînement de groupe, il devrait en être de même aujourd’hui et selon toute probabilité à partir de lundi, il sera régulièrement dans le groupe. En tout cas, il est difficile de le voir à Vérone, en évitant le risque de rechute – comme cela s’est produit avec Lecce – également parce que le couple Maksimovic-Manolas donne de nombreuses garanties. Il en va de même pour Elmas, Llorente, Younes et Meret, qui doit encore disposer d’une ecchymose de son côté.