Naples, Gattuso: «Étant donné le poison, maintenant assez fou! Europe? Regardons derrière nous … »| Autres ligues Italie

Le technicien de Naples Gennaro Gattuso il s’est entretenu avec Rai Sport après avoir éliminé la Lazio de la Coupe d’Italie: «Nous venions d’une période embarrassante, aujourd’hui un grand match, pour jouer contre la Lazio cela prend beaucoup d’intensité. Aujourd’hui, les galacticos sont apparus dans les gradins. Il faut penser à court terme, match après match, le classement est difficile. Nous devons toujours avoir faim et ne pas avoir l’estomac plein, nous devons retrouver le poison et aujourd’hui je l’ai vu “

À PROPOS DES JOUEURS – «Elmas a fait un super match. Nous avons bien défendu quelques erreurs avec Luperto au cours des 20 dernières minutes, mais malgré cela, nous avons fait preuve de qualité. Demme? Joueur important, ce n’est pas un hasard s’il est capitaine de Leipzig depuis de nombreuses années, Lobotka s’en sort aussi bien “

SUR LA RETRAITE – “Les joueurs ont décidé, j’ai dit que je suis le premier responsable. C’était un match embarrassant contre la Fiorentina, j’ai vu une équipe sans âme, mais à un moment donné, il faut trouver un moyen de dire les choses en face. Quand on ne parle pas, ce n’est pas bon, et on se dit quelque chose. Nous ne pouvons plus nous permettre de faire d’autres imbéciles “

À PROPOS DES CHAMPIONS – “Pensons d’abord au championnat, nous avons un engagement contre la Juventus qui est très fort. On parle de Champions et de Ligue Europa, mais il faut regarder en arrière. “