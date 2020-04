Naples, Insigne: “Les infirmières sont maintenant nos idoles. Elles font un travail extraordinaire”

L’attaquant de Naples Lorenzo Insigne, qui a parlé sur les microphones de Radio Kiss Kiss Napoli, a voulu envoyer son message dans ce moment difficile causé par le Coronavirus: “Nous devons rester à la maison, c’est seulement de cette façon que nous pouvons vaincre le Virus. Nous devons respecter les règles lorsque tout sera fini ce sera encore plus beau de nous embrasser. Je tiens à féliciter les infirmières qui font un travail extraordinaire. Maintenant ce sont nos idoles, elles font de leur mieux pour nous faire gagner cette bataille. Pâques et Pâques sont l’occasion de s’amuser, mais cette année, nous devons respecter les règles et rester à la maison. Il nous manque la dernière étape pour tout surmonter et nous n’avons pas à tout gâcher maintenant. Lorsque tout se termine, il sera temps de récupérer et de célébrer tous ensemble “.