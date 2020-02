Naples, Koulibaly vers le PSG: achat d’une maison à Paris

L’indiscrétion selon laquelle le PSG traiterait de la Naples acheter Kalidou Koulibaly. Selon le journal parisien, le napolitain 26 aurait déjà acheté un super penthouse de 4 millions de dollars près de la Tour Eiffel.

Le Sénégalais remplacera Thiago Silva

Après un an, jusqu’ici, négatif sur le plan personnel et collectif, Koulibaly pourrait vraiment quitter l’équipe bleue l’été prochain. Déjà longtemps souhaitée par les plus grands clubs européens, la mauvaise performance de cette année aurait peut-être convaincu De Laurentiis de le vendre avant que sa valeur ne baisse drastiquement. D’après ce qui a été rapporté en France, Leonardo serait très actif pour réduire la valeur de la Clause de résiliation de 150 millions. L’ancien manager de Milan l’aurait trouvé le remplaçant idéal pour Thiago Silva, expirant en juin. Ce sera l’une des opérations qui s’enflammera l’été prochain, en attendant les positions officielles.