Naples, la fureur de Gattuso contre Allan: signal à un vestiaire en fin de cycle

“Je l’ai déjà dit, à la fermeture du marché, vous devrez penser à Napoli 24h / 24. Je ne peux pas supporter un joueur, je dois gérer toute une équipe”, se souvient Gennaro Gattuso lors de la conférence de presse, peu après avoir annoncé l’échec de l’appel. Allan. Le Brésilien ne part pas pour Cagliari comme Milik, Lozano et Koulibaly mais, contrairement à eux, pas pour des problèmes physiques mais pour une mauvaise application à l’entraînement. L’affaire Allan, largement perçue par les fans depuis l’échec du transfert au PSG en janvier 2019, est ainsi rendue publique par Gattuso. L’entraîneur ne donne pas de rabais et donne également un signal fort au reste du groupe, confirmant clairement que le cycle terminé de nombreux joueurs n’est pas seulement une sensation de la place: “Il ne s’est pas bien entraîné, il a fait quelques promenades et il est vrai qu’il est Maison”. Et puis encore: “Sans rancune, à notre retour du voyage à Cagliari s’il s’entraîne comme je dis, il sera appelé sinon il restera chez lui”.

Pourtant Gattuso est intervenu pour défendre le Brésilien quand, après le remplacement par la Fiorentina, le dernier match joué par le propriétaire, il a couru dans le vestiaire sans sortir du banc. Accordant plus tard également un permis pour rejoindre la famille au Brésil, dans la semaine de Napoli-Juventus, pour la naissance du troisième enfant après les deux premiers nés à la place à Naples. Une relation détériorée en premier lieu avec l’entreprise, pour le non-passage au PSG à un chiffre proche de 6-7m d’euros de salaire, peu de temps après la signature du renouvellement avec Naples avec un doublement du salaire. Jusqu’à la nuit de la mutinerie vedette, qui le voit sans surprise parmi les deux les plus condamnés à une amende, et l’éclatement social contre un fan entier de sa femme après un vol immédiatement dans l’appartement. Il est peu probable que la situation change jusqu’à l’été, lorsque les routes se sépareront – déjà en janvier, la société a essayé de la mettre sur le marché – avec Gattuso qui, de plus, considère Zielinski comme un immeuble, a trouvé Fabian à de bons niveaux et vise à donner plus d’espace des mezzalos aussi à Lobotka et Elmas, les deux derniers en particulier sans aucun doute l’avenir de Napoli.