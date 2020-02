Naples, la possibilité de tourner la page une fois pour toutes

Naples vit un moment décisif et Gattuso le sait. Avant le Sampdoria, les partenopeos se jouent beaucoup plus de trois points. Après l’injection de confiance qui a conduit aux triomphes avant Latium et Juventus, une victoire impliquerait de laisser des mois d’instabilité et de mauvais résultats pratiquement derrière.

SPORT.es

Tournez la page, enfin, avec comme objectif les publications européennes. Un objectif pas du tout fou, puisque la sixième place n’est qu’à cinq points. «Pour la première fois, j’ai dit à l’équipe de regarder la table parce que c’est un match vital. Ce sera une bataille & rdquor ;, résume Gattuso, qui fera les victimes sensibles de Demme et Fabian Ruiz dans la moelle épinière

«Nous n’avons pas résolu nos problèmes. Il y a de l’enthousiasme dans les vestiaires, mais il ne faut sous-estimer personne & rdquor ;, a-t-il ajouté Rhino. Selon l’entraîneur, l’équipe intériorise son engagement à contrôler le ballon. Cependant, il est toujours difficile de maintenir l’intensité pendant 90 minutes et de ne pas se déconnecter, le principal défaut à corriger à court terme.

Compositions probables

Sampdoria: Audero; Thorsby, Tonelli, Colley, Augello; Ramírez, Ekdal, Jankto, Linetty; Gabbiadini et Quagliarella.

Naples: Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Lobotka, Allan, Zielinski; Alley, Milik et Insigne.