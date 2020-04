Naples, la première offre pour Azmoun est prête. Révolution possible dans l’attaque | Primapagina

Napoli suit attentivement Sardar Azmoun: le club bleu n’est pas le seul sur l’attaquant iranien du Zenit. Il y a West Ham, l’Atletico Madrid, la Fiorentina et un autre grand espagnol, Séville selon les dernières rumeurs. Il y a donc cinq clubs, avec l’intermédiaire Fali Ramadani qui reste en contact permanent avec le directeur espagnol de Zenit, l’espagnol Javier Ribalta, ainsi qu’avec la famille du footballeur et les entreprises impliquées. Azmoun n’a pas de clause: mais Zenit, renforcé par un contrat qui expire en 2022, demande pas moins de 25-30 millions. Au cours des dernières heures, cependant, selon ce qui a été appris de calcioomercato.com, Napoli pousse sur l’accélérateur: les Azzurri voudraient éviter l’enchère qui sera déclenchée lorsque le marché ouvrira et vous savez qu’ils veulent continuer. Une première offre formelle pourrait arriver dans les prochaines heures, entamant la négociation avec Zenit qui ne sera pas simple: le club de Saint-Pétersbourg est riche et ne veut pas perdre l’un de ses joueurs les plus représentatifs, pour cette raison une longue bataille est à venir pour déchirer le garçon de Russie. RÉVOLUTION EN ATTAQUE? – Napoli a également un problème de timing: essayer de lier Azmoun immédiatement peut être nécessaire pour une révolution potentielle dans le département offensif. Milik et Llorente sont sur la liste d’atterrissage depuis un certain temps, ainsi que Callejon. Mertens tergiversa en signant le renouvellement, tandis que Lozano, après une saison jusqu’ici infructueuse, risque de devenir une perte en capital et, en tout cas, de se retrouver sur le marché, le mentor Ancelotti étant prêt à l’accueillir à nouveau, cette fois à Everton. Il peut y avoir une véritable révolution, avec Insigne et Politano qui semblent être les seuls destinés à rester. C’est la raison pour laquelle, Napoli pousse à fermer Azmoun, avec la certitude d’avoir déjà Petagna (même si cela pourrait faire partie de certaines négociations) et c’est la raison pour laquelle, de manière compatible avec les créneaux horaires pour les citoyens non européens, ils ne sont pas encore elise les pistes menant à Jovic ou Everton.