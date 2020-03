Naples, la réponse de Meret au banc arrive à l’entraînement | marché

Tel que rapporté par Corriere dello Sport, Alex Meret veut grimper sur Ospjna dans les hiérarchies de la porte de Naples: “Gattuso a cependant fait un choix, courageux de ce point de vue mais aussi conscient de ses besoins.. Oui, dans le sens où à la base de la préférence pour Ospina il y a une explication technique ponctuellement offerte: la meilleure attitude technique du Colombien avec le ballon et donc sa capacité à favoriser la manœuvre par derrière. Meret, qui a très peu de rivaux autour des postes, travaille dur pour gagner en maîtrise: oui, des séances spécifiques et un entraînement au sol sont du pain quotidien, mais pour l’instant l’entraîneur n’a pas l’intention de renverser les hiérarchies pour le moment. Bref, le présent est clair: oui, mais l’avenir? A 23 ans (presque), et avec une carrière dans l’équipe nationale qui a commencé avec Mancini, il est évident que Meret va faire une série d’évaluations “.