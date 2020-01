Naples, les agents d’Amrabat ne veulent pas dialoguer avec Giuntoli | marché

Selon le Corriere dello Sport, il y a un arrêt lourd entre les agents d’Amrabat et Giuntoli: “Des pressions doivent avoir été exercées sur le milieu de terrain marocain de nationalité néerlandaise, et des tentations pourraient également être lancées, ce qui a toutefois ralenti l’accord. avec sa direction et contraint de convoquer une réunion d’urgence. Tout s’est passé hier, le matin, et le soir, les agents du joueur ont été invités de Vérone au dîner, pour parler, pour faire la lumière, pour être clair, en évitant les malentendus et en supprimant les ombres. L’Inter est considéré comme un prétendant mais la Fiorentina est également apparue, qui n’a pas encore eu de contacts officiels avec Vérone: ce sentiment d’incertitude est resté, la réticence de ceux qui aident Amrabat à définir avec Giuntoli, et aussi une irritation compréhensible en Vénétie, où il y avait maintenant (presque) la certitude d’avoir matérialisé une autre mission et avec des chiffres considérables. Napoli a été surpris (mais pas tant) et était également un peu agacé, mais l’histoire est toujours la responsabilité des autres, c’est une affaire entre les procureurs d’Amrabat et Setti et D’Amico, président et dieux de Vérone, qui invitent à la clarté, peut-être à une vérité qui peine toujours à émerger dans le football “.