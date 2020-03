Naples, les Azzurri tentent de garder leur forme: des exercices à domicile partagés avec les fans

“Mercredi 18 mars la reprise de l’entraînement”, est l’un des derniers titres sur le site officiel de Napoli. Cependant, la séance du matin prévue pour cette journée ne commencera probablement jamais. La note du club bleu est destinée à se mettre à jour, probablement aussi dans des délais assez courts, considérant que la situation générale se dégrade et qu’il n’y a pas de marge, non seulement pour imaginer une reprise de l’activité, mais aussi de la préparation avec le risque d’une contagion très élevée parmi les athlètes comme en témoignent les cas qui continuent de venir du monde du football.

Les bleus continuent de s’entraîner à domicile. Beaucoup sur les réseaux sociaux partagent leurs exercices quotidiens avec les fans, beaucoup avec leurs compagnons, tels que Milik, Zielinski, Insigne, Callejon ou Mertens, filmés hier pendant l’entraînement en soulevant une méga bouteille de vin. Un moyen d’archiver également certaines critiques reçues ces derniers jours pour une course de rue à Posillipo, où il vit. L’équipe reste en contact étroit avec le personnel médical, la mise à jour est quotidienne via WhatsApp. Une façon d’évaluer les symptômes est de faire le point sur le travail de la journée, tandis que l’indication générale est de réduire également les quantités de nourriture, étant donné qu’avec des charges légères, des vélos d’exercice et des tapis roulants, il est plus difficile de brûler les énergies d’un véritable entraînement. De nouvelles mesures, après clarification du calendrier dans la journée puis par la suite sur la reprise éventuelle de la préparation, permettront de calibrer plus sérieusement le programme de travail.