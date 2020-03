Naples, les relations sur Azmoun et Cucurella sont étudiées | marché

Comme le révèle le Corriere dello Sport: “Un Iranien n’est jamais allé à Naples, mais cela pourrait aussi arriver dans un certain temps (qui peut dire?), car en attendant les rapports sur Sardar Azmoun (25 vient de tourner) est plus que satisfaisant et l’avant-centre du Zenit à Saint-Pétersbourg marque avec une certaine continuité: il a marqué quatorze buts en vingt-neuf matchs et donne le sentiment de pouvoir résister à l’Italie, remplissant la zone d’un physique solide et d’un flair rassurant. Toujours en Espagne, il y a (clairement) beaucoup plus, pas seulement des attaquants: Marc Cucurella a vingt et un ans (vingt-deux en juillet), c’est un gauchiste qui sait faire diverses choses, même le quartier “bas”, et que Barcelone a installés à Getafe. Il n’est jamais facile de s’asseoir à la table avec ce qui est toujours “plus qu’un club”, mais Napoli suit l’évolution d’un joueur qui se consolide également en une équipe qui a tactiquement divers points de contact avec la philosophie de Gattuso “.