Naples – L’Inter sera également suspendu

Selon les collègues de La Gazzetta dello Sport, l’autre demi-finale de la Coppa Italia sera également suspendue. Naples et l’Inter doivent trouver une nouvelle date à affronter à la recherche d’une place en finale. L’autre match qui doit être joué dans la compétition KO entre la Juventus et Milan a été suspendu hier soir.

03/04/2020

À 14:13

CET

Antonio Tuachi

En Italie, il y a une situation alarmante concernant le coronavirus. Il y a déjà plus de 2 500 infections dans le pays transalpin et le football a été touché par de multiples suspensions. Il n’y a pas de déclaration officielle lié au jeu auquel seront confrontés Gattuso et Conte mais le plus normal, et ce que tout le monde attend, c’est qu’il n’est pas contesté à la date qui avait été convenue.

Les médias italiens assurent que le président napolitain, De Laurentiis a accepté la proposition des nouvelles dates. Le directeur sportif de l’Inter, Marotta, a déclaré sa totale volonté de collaborer avec ce que les autorités décident: “Nous nous adapterons à ce qui sera décidé”.

Le gouvernement italien a recommandé aux clubs sportifs d’envisager la pouvoir jouer à huis clos ses matchs de compétition nationale pendant au moins un mois.