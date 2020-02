Naples, Llorente proposé à Barcelone en janvier: pas de blaugrana

SONDAGE

© photo par Antonello Sammarco / Image Sport

Selon le journal espagnol AS, Barcelone a dit non Fernando Llorente dans la fenêtre du marché vient de se terminer. Le club de Blaugrana, à la recherche d’un 9 pour remplacer le blessé Luis Suarez, a évalué différents profils, pour décider de rester avec les joueurs actuels au moins jusqu’en juin.

Il y avait aussi Inter – Resté à Naples étant donné l’impossibilité de prendre immédiatement Andrea Petagna du SPAL et également en raison des conditions physiques précaires de Dries Mertens, l’attaquant espagnol avait été proposé par son entourage à la fois à Barcelone et à l’Inter, prêt à l’inclure éventuellement dans le Opération Politano. Rien à faire cependant, car Llorente n’a finalement pas quitté la Campanie. Cette saison, à ce jour, il y a 24 apparitions, 4 buts et 1 passes décisives pour le bélier né en ’85.

