Naples, l’offre princière de Monaco pour Mertens | marché

Selon le Corriere dello Sport, le Monaco offrirait 10 millions de biennales par saison à Dries Mertens: «Une offre importante, très importante, à partir de cinq millions par saison pendant deux ans, et Dries Mertens évalue et réfléchit. Pas mal, sinon: près d’un million de plus que ce que Napoli a proposé pour la même période, et donc jusqu’en 2022, ainsi que le bonus de signature demandé par le joueur. Une proposition globale d’une quinzaine de millions, peut-être même quelque chose de plus, qui ajoute des doutes aux doutes sur la permanence du peintre flamand en bleu. Dries ne sera pas là non plus avec la Juve. Séjour infructueux, celui d’Anvers, pour tenter de résoudre plus rapidement le problème des adducteurs. Rien à faire: l’accueil avec Sarri, l’homme qui a inventé l’avant-centre et qui entraîne la Juventus aujourd’hui, se déroulera dans les vestiaires “.