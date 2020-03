Naples, Lozano évalue l’adieu: 4 clubs à la fenêtre

Lorsque les attentes sont élevées, le risque de ne pas être à la hauteur est encore plus grand. Hirving le sait bien Lozano, le Mexicain né en 1995 qui avait ensorcelé l’environnement napolitain cet été, attirant l’attention de la plupart.

El Chucky, comme on dit, est arrivé à Naples il y a quelques mois à peine, la modique somme de 42 millions de dollars, faisant honneur d’être le coup le plus cher de l’histoire du club. Mais le top mexicain ne semble pas avoir répondu aux attentes du club italien et, après un début de saison presque décevant, nous pensons déjà à un possible adieu cet été.

4 clubs sont intéressés

En fait, l’intérêt pour le jeune attaquant ne semble pas manquer: selon les mots de Calciomercato.com, leAtletico Madrid il semble qu’il ait concentré ses yeux sur lui avec une attention particulière, mais pas seulement. Aussi West Ham, Wolverhampton et Everton ils semblent être sur la piste de Lozano.

Et il semble y avoir Carlo Ancelotti, actuel entraîneur d’Everton, derrière l’intérêt du club anglais: on se souvient que c’est l’entraîneur italien qui a amené Chucky, son protégé, en Serie A.

Reste à savoir si les projets de la ligue réussiront à changer les cartes en jeu ou si, au contraire, ce sera au revoir.