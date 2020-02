Naples, Manolas: «Gattuso dans les vestiaires nous charge toujours. À propos de Barcelone … ‘| Serie A

Kostas Manolas, défenseur de la Naples, s’est entretenu avec Sky Sport aux microphones en fin de match remporté par les Azzurri 2-1 contre Brescia: “Nous avons dû gagner aujourd’hui et nous l’avons fait, la performance était bonne et ça va.”

DANS LA PREMIÈRE FOIS – “Nous avons dû jouer le ballon plus vite, mais le terrain n’était pas dans les meilleures conditions. En seconde période, nous avons créé plus et nous avons gagné le match. Gattuso nous charge toujours dans les vestiaires.”

SUR L’EMBRACE AVEC FABIAN – “Le groupe est toujours là, malheureusement nous avons perdu beaucoup de points contre les petites équipes. Avant le match, j’ai dit à Fabian qu’il devait mieux tirer, il m’a fait taire.”

À PROPOS DE BARCELONE – “Ce sera très difficile, ne commençons pas. Nous jouerons notre jeu, nous verrons qui va gagner.”

SUR LE BUT À BARCELONE – “Ce fut une soirée importante pour moi, mais maintenant cela fait partie du passé. Nous espérons revivre une telle course.”

SUR MESSI – “Lorsque vous jouez contre les meilleurs du monde, il est normal de s’inquiéter. Cependant, personne n’est imbattable, nous sommes tous des êtres humains. Nous jouons le jeu d’abord, puis nous ferons le calcul.”