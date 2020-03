Naples, Meret médite ses adieux: Milan à la fenêtre

Le jeune gardien Alex Meret trouve de moins en moins d’espace entre les hiérarchies de Naples où, après l’arrivée de Gattuso, David ospina tient le rôle de titulaire entre les postes. Pendant ce temps, les hypothèses d’intérêt de la Milan juste au cas où donnarumma demandé à être vendu en été.

COVID-19 et anxiété pour l’équipe nationale

La Gazzetta dello Sport, qui rapporte que rien ne s’est passé comme prévu, a rapporté la nouvelle. Aujourd’hui, le propriétaire est David Ospina, le gardien de but de l’équipe nationale colombienne, en qui Rino Gattuso a fait confiance. Et, pour le moment, il y a très peu de chances qu’il y ait un revirement dans les décisions de l’entraîneur. Le problème sera évalué dans les plus brefs délais, explique La Rosea.

Il y a deux semaines, avant le début des restrictions, l’agent de Meret, Federico Pastorello, était à Naples pour parler avec son client et comprendre les intentions du club. En pratique, il semble peu probable que le jeune gardien de but, une fois complètement guéri, accepte le banc. L’enjeu n’est pas seulement son avenir à Naples, mais aussi l’équipe nationale.

L’avenir du jeune gardien frioulan est un nœud à dénouer avant la fin de la saison, mais il y a aussi Milan qui pense à lui pour le post-Donnarumma. La fragilité de ce garçon crée plus que quelques doutes parmi les cadres napolitains qui, évidemment, auront tendance à protéger l’investissement réalisé.