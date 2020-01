Naples, Monaco prépare l’assaut de Mertens: les détails

Sorti du radar depuis quelques mois maintenant, Dries Mertens pourrait partir Naples en été à zéro paramètre. Après les parades nuptiales de Inter et Borussia Dortmund, ces dernières heures, le français de Monaco prêt à arracher l’attaquant belge du club napolitain. Après 7 saisons sous le maillot bleu, Mertens pourrait dire au revoir à la ville et à ses fans avec qui il a établi une belle relation. En raison de l’histoire de la mutinerie et d’une relation maintenant déchirée avec la société, l’aventure de Mertens à Napoli semble avoir pris fin.

La négociation

Selon le Corriere dello Sport, la destination la plus probable pour le Belge est celle qui mène à la Principauté de Monaco. Le club français lui offrirait un contrat de deux ans jusqu’en juin 2022 de 5 millions d’euros par saison plus 5 millions en guise de signature. Mertens, qui se remet toujours de la blessure de l’adducteur, expirera en juin. Préparons-nous pour une vente aux enchères pour remporter le deuxième meilleur buteur de l’histoire de Naples.