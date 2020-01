Naples ne mérite pas tout cela

SONDAGE

Eriksen est-il le joueur qui a besoin de l'Inter pour se battre pour le Scudetto?

source: Francesco Molaro tuttonapoli.net

© photo par Daniele Buffa / Image Sport

Quelqu’un fait quelque chose, quelqu’un éclaire cette équipe avant qu’il ne soit trop tard. Avant de nous réveiller de ce cauchemar, nous vivons jour après jour. Les villes et les fans ne méritent pas ce gâchis. Le film habituel, le scénario habituel. Napoli qui possède le ballon mais les autres marquent. Encore une mauvaise première mi-temps soulignée par les sifflets de San Paolo à la fin des 45 premières minutes. La Fiorentina est concrète et Castrovilli pourrait déjà commencer à danser et Napoli en défense souffre avec les joueurs hors position. L’objectif de Chiesa est la cerise sur le gâteau des mauvaises positions, Luperto et Di Lorenzo faisant des erreurs. Napoli ne réagit pas et n’apporte que le centre de gravité le plus élevé donnant le sentiment de pouvoir égaliser, mais ce qui attire l’attention, c’est que les idées manquent, la méchanceté manque et même lorsque Callejon reçoit le ballon parfait, il le jette juste de sa tête. Incroyable mais vrai. Gattuso essaie de changer les cartes sur la table mais la tête n’est pas là. La reprise est encore pire. Napoli change mais il ne se passe pas grand-chose. Fiorentina sorniona joue comme avec le chat avec la souris et trouve également un doublement. Church et Castrovilli sont bons et mauvais temps et quand ils créent ils font peur à la défense bleue qui est pardonnée à plusieurs reprises. Viola semble jouer avec plus de méchanceté et Vlahovic invente un superbe but. Les dernières minutes sont un gaspillage. Maintenant, le classement devient vraiment dangereux et ceux qui avaient vu des signes d’amélioration ne les ont peut-être vus que parce que les adversaires n’ont pas coulé cette équipe. Certains joueurs vont vraiment ailleurs et le club ne comprend toujours pas qu’il doit agir sur les joueurs et sur les amendes. Certains acteurs ne font plus partie du projet et d’autres ne donnent pas ce qu’ils pourraient donner. Naples ne mérite pas cela.

Hellas Verona pense déjà à l’avenir après avoir vendu Rrahmani et avec de nombreuses offres pour Kumbulla, qui ne resteront guère disponibles pour Juric l’année prochaine. Une classe 2002 très intéressante comme Amir Feratovic a été bloquée, gaucher déjà dans le premier tour par équipe et …