Naples offre une rénovation d’un million de dollars à Mertens

Naples veut se renouveler Dries Mertens, qui met fin au contrat fin juin, et a dû travailler pour égaler l’attaquant belge. Selon les informations du journal italien Il Mattino, cela pourrait continuer d’azurri jusqu’en 2022.

27/02/2020

À 13:53

CET

Cristian verrouillé

L’entité présidée par De Laurentiis serait disposée à débourser jusqu’à 19 millions nets au cours des deux prochaines campagnes. Un total de plus de neuf millions par an (sans compter les bonus ou les bonus pour objectifs) sont ceux que Mertens recevrait en cas de maintien dans le groupe transalpin.

L’INTER, APRÈS LES PAS DE MERTENS

Selon les informations d’Il Mattino, l’homme de 32 ans veulent continuer en SerieA car il est très à l’aise dans cette ligue, bien qu’il ait déjà reçu des chansons de sirène d’autres équipes de calcium.

Parmi eux, Inter Milan, très intéressé par les services belges et je pourrais vous proposer un projet sportif plus compétitif que celui de Napoli.

UN PROJET SPORTIF PLUS ATTRACTIF

Ceux de Gattuso, sauf miracle dans le dernier tronçon de la ligue, nou ils joueront la prochaine Ligue des Champions et il reste à voir s’ils parviennent à se qualifier pour la Ligue Europa (Ils sont actuellement sixièmes en SerieA mais seulement 2 points au-dessus du dixième rang).

Au contraire, L’Inter a pratiquement garanti (12 points d’avance) sa présence en Ligue des champions et est une équipe qui peut aspirer à remporter la SerieA, bien qu’il soit vrai que le Nerazurri n’a pas pu atteindre le montant économique que Naples offrirait avec son renouvellement.

PIÈCE CLÉ POUR GATTUSO

L’attaquant né à Louvain est le meilleur buteur de Naples à égalité avec Milik (12 buts chacun entre Champions et SerieA) et le troisième assistant (6) de l’équipe après Alley (9) et Insigne (7).

Mertens est l’un des pièces clés dans le schéma de Gattuso et un footballeur essentiel pour l’équipe transalpine. Il n’est pas surprenant que le conseil d’administration veuille offrir cette rénovation d’un million de dollars vers laquelle pointe Il Mattino.

À la fin de la saison, nous verrons quelle décision prendra le joueur, qui se remet maintenant de la blessure qu’il a subie mercredi dernier contre le Barça. Le Belge devrait réapparaître dans un délai maximum de 10 jours et être prêt pour le retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions au Camp Nou.