Naples, pas le temps pour les champions

A Naples, personne ne pense au Barça, ni à la Ligue des champions, ni à quoi que ce soit d’autre que Brescia. Demande expresse de Gattuso. L’équipe n’est pas là pour deux choses à la fois. Et les matchs se jouent plus de trois points contre Brescia quelques heures après son retour en Ligue des champions, qui arrive dans l’un des meilleurs moments de la saison.

21/02/2020 à 09:11

CET

Albert Grace

«Si vous devez arriver, laissez-le le faire maintenant, pensent les fans napolitains. La vérité est que la photo de Gattuso a pris le vol – ce n’était pas très difficile – et les espoirs sont allés plus loin ces dernières semaines. Si l’on oublie le désastre contre Lecce, Naples a ajouté de bons sentiments et deux victoires capitales contre la Juve, en Serie A, et l’Inter, dans la première moitié des demi-finales de Coppa, démontrant que cette équipe a faim.

Parce qu’ils ont réussi à tourner une saison avant une tempête. Les Napolitains sont à un point des positions européennes, où ils pourraient dormir s’ils réussissent. C’est l’objectif de cette Naples, qui a une échappatoire à rêver en Ligue des Champions et en Coppa. En Serie A, il est temps de mâcher la poussière.

Pour le duel contre Brescia, Gattuso aura les onze qui fonctionnent tellement, avec Mertens jouant haciendo 9 ’. Le Belge est juste en train d’atteindre Marek Hamsik en tant que meilleur buteur de l’histoire de Naples.

Onces possibles:

Brescia: Joronen; Sabelli, Mateju, chancelier, Martella; Tonali, Dessena, Bisoli; Bjarnason, Balotelli et Zmrhal.

Naples: Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Demme, Fabián Ruiz, Zielinski; Alley, Merters et Insigne.