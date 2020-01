SONDAGE

Que devrait faire Milan avec Piatek?

Envoi de la demande …

© photo par Daniele Mascolo / PhotoViews

Le marché de Napoli n’est pas terminé. Après Demme, déjà officialisé, et Lobotka, pour qui seule l’annonce manque, le club italien travaille sur un autre hit. La priorité, maintenant, pourrait devenir de réparer l’aile gauche, puisque Ghoulam ne va pas bien et pourrait même s’en aller. C’est pourquoi c’est fini dans le viseur Kōstas Tsimikas, L’arrière-classe de l’Olympiacos ’96, considéré par les dirigeants napolitains comme l’héritier de Ghoulam. Pour le signaler, c’est le Corriere dello Sport.

Assaut contre Politano – Mais ce n’est pas fini. L’autre tentation – nous lisons – conduit à Matteo Politano. Il y a quelques semaines, on parlait d’un possible échange avec Llorente, mais le journal fait savoir que Napoli y pense au-delà du transfert de l’Espagnol. L’ancien Sassuolo est suivi, enrichirait le département avancé et prendrait la voie de droite après les adieux de Callejon. En plus de Naples, il y a Milan et la Fiorentina. Politano reste en dehors de l’Inter.

TUTTOmercatoWEB.com – le site du marché des transferts mis à jour 24h / 24

Autres actualités Serie A

12.01 11:24 – Naples, pas seulement Demme et Lobotka: assaut prêt contre Politano et Tsimikas

12.01 11:14 – Les bulletins de Conte – Impossible d’en demander plus: des renforts sont nécessaires immédiatement

12.01 11:05 – OFFICIEL Atalanta, voici Caldara de Milan. Retour sur prêt pendant 18 mois

12.01 10:55 – Les bulletins d’Ospina – Canard 3 points, mais que lui est-il arrivé?

12.01 10:41 – TMW Milan, voici le post-Reina: Begovic vient de commencer sa visite

12.01 10:36 – Les bulletins de Lautaro – Teasers et ouvre-boîtes: c’est un Toro da Barça

12.01 10:17 – Les bulletins d’Ibrahimovic – IZ de retour! Divine en Serie A 2806 jours plus tard

12.01 09:58 – Inter, Lautaro Martinez: “Désolé de perdre des points, allez maintenant à Cagliari”

12.01 09:45 – Naples, une autre erreur: mieux que la Lazio et donne ensuite une autre course

12.01 09:30 – Atalanta, lumières et ombres à San Siro. Maintenant la coupe, avec un petit regret

12.01 09:28 – Handanovic fait de l’autocritique: “Nous devons grandir dans la gestion des courses”

12.01 09:18 – Gasperini n’est pas là: “Pénalité non infligée à Toloi? Épisode mauvais et grave”

12.01 09:15 – Turin, la folie du calendrier: 63 heures après la coupe sur le terrain

12.01 09:08 – Conte: “Nous travaillons pour être crédibles. Anti-Juve? Inter, Lazio et Goddess”

12.01 08:30 – Juve, journée de match: Rome dernier obstacle pour le titre de champion d’hiver

12.01 08:15 – Super Ibrahimovic, but et victoire: Milan est déjà son

12.01 08:00 – TMW RADIO Boniek: “La Juve est forte, mais les Roms sont également difficiles à freiner”

12.01 07:45 – SONDAGE Que devrait faire Milan avec Piatek?

12.01 07:30 – Avec le maillot Scudetto, une victoire de la Ligue des Champions pour la Lazio

12.01 07:15 – Ciel ou DAZN? Le programme télévisé de Serie A du 19 au 22ème jour

12.01 07:00 – Rome, belle mais peu concluante avec les grands noms et une occasion appelée Juve

12.01 06:45 – TMW RADIO Sorrentino: “Bravo Ancelotti pour commencer immédiatement à Everton”

12.01 06:05 – Zapata désamorcé, timide Hateboer: les vœux de TMW

12.01 06:00 – Chef-d’œuvre de Handanovic, Sensi n’est pas effronté: les marques de TMW

12.01 05:55 – Callejon n’affecte pas, Naples punie par des erreurs: les votes de TMW

12.01 05:50 – Luis Alberto est léger, la Lazio a atteint le dixième: TMW vote

12.01 05:45 – TMW RADIO Brambati: “Dzeko est devenu un joueur total”

12.01 05:45 – Ibra fait tourner l’équipe, Castillejo en profite. Milan, le TMW vote

12.01 05:40 – Défense incertaine, attaque incohérente. Cagliari, les votes de TMW

12.01 01:00 – Marché non stop – Rumeurs, négociations et historique du 11 janvier

1er étage

Atalanta B.C. annonce qu’il a acquis le joueur Mattia Caldara de Milan à titre temporaire pour une durée de 18 mois avec droit d’option.

Pour Mattia, du Scanzorosciate de Bergame, c’est un retour à la maison: il a grandi dans la jeunesse Nerazzurri jusqu’à ce qu’il débarque en …