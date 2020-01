Naples, Petagna dans les coulisses: la promesse de De Laurentiis de se moquer de Rome | Primapagina

Andrea Petagna est un nouveau joueur de Napoli. Ce matin, les visites médicales à la Villa Stuart, il y a un peu plus d’une heure, ont signé le contrat qui le reliera aux Azzurri pour les 5 prochaines années. Spal va 17 millions d’euros plus 3 bonus. Le pilote de première classe en 1995 restera prêté en Émilie jusqu’à la fin de la saison, puis il s’installera à Naples.

RÉUNION ET PROMESSE. – Une négociation rapide, qui a commencé il y a quelques jours et s’est terminée par un sprint. Pour convaincre l’attaquant, selon ce que nous a appris calcioomercato.com, le président De Laurentiis s’est déplacé personnellement. Petagna a en effet rencontré le patron bleu, qui lui a assuré qu’il voulait sérieusement parier sur lui, croire en l’opération et au potentiel de l’attaquant. De Laurentiis lui a également promis qu’il ne subirait pas le même traitement que Roberto Inglese, arrivé en 2017 et “garé” en prêt à Chievo puis à Parme, avant une nouvelle vente définitive. Sans jamais avoir pris le terrain avec Napoli.

LE CONTEXTE – Napoli a choisi Petagna, voulait le prendre à tout prix. Et il voulait le faire maintenant, dans cette session de marché. Une décision motivée, celle du président De Laurentiis: En fait, Petagna a également été suivi par la Roma, qui était loin devant dans ses discussions avec le joueur et Spal. En juin, Petagna serait probablement allé chez les Giallorossi, Napoli a donc accéléré et conclu l’accord immédiatement, acceptant également de laisser le joueur en prêt en Émilie jusqu’à la fin de la saison.