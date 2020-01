Naples, portes tournantes en attaque: à Politano, hors Callejon. Attention à l’adjoint Milik et Mertens …

NAPLES. Séance de marché de transfert d’hiver très animée à la maison Naples, surtout à l’entrée, le diesse Giuntoli a déjà défini plusieurs opérations, et d’autres pourraient bientôt se terminer joyeusement pour les Azzurri.

ENTRE RECETTES ET RENOUVELLEMENT

Après Demme, Lobotka et Rrahmani, ce sera le tour de la semaine prochaine Matteo Politano, qui occupera probablement à l’avenir la partie du domaine qui préside aujourd’hui Callejon, le renouvellement de l’Espagnol est de plus en plus complexe. En attendant, en attendant qu’il se remette de la blessure qui l’a éloigné du terrain pendant un certain temps, Dries Mertens envisage d’accepter le tribunal de Monaco ou la proposition à la baisse de Napoli. Pas seulement Politano pour Napoli, en fait lors de la transmission de Super Sport 21, le journaliste Umberto Chiariello a raconté un clin d’œil du diesse bleu pour l’attaquant né en 1997 Mateta, un joueur en force à Mayence qui pourrait arriver à Naples dès cette session pour s’habituer à la saison prochaine. Pour le moment, cependant, il y a un écart entre les notes, les Allemands demandent 30 millions alors que les bleus ne veulent pas aller au-delà de 20.

