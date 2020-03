Naples reporte à nouveau son retour à l’entraînement!

Ils disent qu’il n’y en a pas deux sans trois. Eh bien, Naples a suivi le dicton. Le club partenopeo est sur la bonne voie pour fixer sa troisième date différente de retour à la formation après avoir différé les deux initialement marqués. Il y a quelques jours, il a annoncé son retour au travail le lundi 23 mars, mais l’a modifié par la suite le 25 mars, à la demande de son président, Aurelio De Laurentiis. Cependant, mercredi ne sera pas le jour non plus et Naples annoncera une nouvelle date dans les prochaines heures.

22/03/2020

Agir à 18h14

CET

SPORT.es

D’Italie, ils soulignent que ce dernier report prendrait environ trois ou quatre jours, donc l’équipe de Gattuso pourrait revenir sur le ring le 28 ou 29 mars. ‘Tuttosport’ et ‘Sport Mediaset’ n’excluent pas que l’extension soit encore plus longue, car tout dépend de l’évolution du coronavirus en Italie et pour l’instant la pandémie continue de monter dans le pays transalpin. La série A a été suspendue jusqu’au 3 avril bien que tout indique que le ballon ne pourra plus rouler plus tard.

La décision de penser à reprendre l’entraînement avec des équipes comme Napoli, le rival du Barça en Ligue des champions, ou la Lazio et Cagliari a été fortement critiqué en Italie, notamment par le président de l’Union des footballeurs italiens (AIC), Damiano Tommasi. “Je ne sais pas ce qui passe par l’esprit de ceux qui envisagent de reprendre l’entraînement de leurs footballeurs. Cela n’a pas de sens“at-il expliqué dans un communiqué de l’AIC.