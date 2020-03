Naples, retour à Castel Volturno: préparation pour Vérone ou directement pour Barcelone?

Après deux jours de repos, le centre technique de Castel Volturno rouvre aujourd’hui ses portes. Presque tous les bleus, y compris le technicien Rino Gattuso et son personnel, sont restés dans la région ce week-end, suite aux indications du personnel concernant l’urgence du coronavirus. A la reprise de la préparation prévue pour aujourd’hui, la question concernera la prochaine course. Napoli devrait être sur les lieux vendredi après-midi sur le terrain de Vérone, hier à élimination directe avec la Sampdoria lors du premier match à récupérer, mais le coup et la réponse de la Ligue gouvernementale d’hier – ainsi que le dernier bulletin d’urgence – permettent facilement l’arrêt au championnat.

Il est difficile de prévoir que le défi de Vérone se jouera, du moins en lisant les paroles d’hier du ministre des Sports et du président du CONI, mais pour Rino Gattuso, cela pourrait peu changer dans le travail hebdomadaire. Après l’arrêt forcé, Napoli risque de devoir entamer une longue approche du défi de Barcelone, qui sera joué – comme tous les européens – et en ce moment régulièrement programmé à portes ouvertes, contrairement aux autres jeux espagnols. Garder l’équipe concentrée sur le terrain sera la tâche la plus difficile pour Gattuso qui doit aujourd’hui évaluer les conditions en particulier de Maksimovic, aux prises avec le ressentiment, et qui espère retrouver Koulibaly pleinement dans le groupe.