Naples, tension avec Meret: Sirigu l’alternative | marché

Selon le Corriere dello Sport: “Meret a un contrat qui expirera en 2023, il y a du temps mais pas beaucoup, et en tout cas il ne voudra plus perdre de temps sur le banc: légitimement. Et quand le coach devra planifier, sera-t-il appelé à être “extrême” comme il sied à un coach: Meret ira bien, a-t-il les qualités attendues dans la phase d’évolution globale, ou conviendra-t-il de séduire le marché? Si la réponse était de s’ouvrir grand pour le gardien de but frioulan, qui est considéré comme un prédestiné, Napoli saurait alors qu’il avait un talent à la maison pour mentir pendant au moins une décennie; mais si à la place des doutes surgissaient ou si Meret ressentait en elle le désir de ne pas avoir à vivre dans une précarité qui pourrait le déranger, alors derrière cette même porte apparaîtrait, surtout, l’ombre de Salvatore Sirigu, trente-trois ans, un cheval de course d’humeur à merveilles, déjà approché par Giuntoli deux ans, immédiatement après l’investiture en tant qu’entraîneur d’Ancelotti (qui l’avait accompagné avec lui à Paris) et immédiatement avant la possibilité de arriver à Alex Meret, disputé dans la moitié de l’Europe et coûter une somme jugée appropriée pour ses qualités “.