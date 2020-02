Naples Torino

Samedi prochain à 20h45 se jouera la rencontre de la vingt-sixième journée de Serie A, dans laquelle on verra face à la Naples et à Torino dans le Stadio San Paolo.

Il Naples a l’intention d’ajouter une victoire de plus sur la vingt-sixième journée après avoir remporté leurs deux derniers matchs 1-2 et 0-1, le premier contre Brescia Calcio loin de la maison et le deuxième contre Cagliari à domicile. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté 10 des 25 matches disputés jusqu’à présent et cumulé 35 buts encaissés contre 39 en faveur.

Côté visiteurs, le Torino n’a pas pu gagner à AC Milan lors de son dernier match (1-0), il espère donc mettre fin à sa séquence et canaliser sa carrière dans le tournoi.

Fixant l’attention sur la performance en tant qu’équipe locale, Naples Il a remporté quatre fois, a été battu six fois et a tiré deux fois en 12 matchs joués jusqu’à présent, il devra donc défendre son but très bien s’il ne veut pas perdre plus de points au championnat. En tant que visiteur, le Torino Il a gagné quatre fois et a perdu sept fois en 12 matchs, il devra donc tout donner dans le stade. Naples pour obtenir plus de points loin de chez soi.

Les deux rivaux se sont déjà affrontés auparavant dans le stade de NaplesEn fait, les chiffres montrent cinq victoires, une défaite et huit nuls en faveur de l’équipe à domicile. À leur tour, les visiteurs ne perdent pas lors de leurs deux dernières visites au stade de Naples. La dernière fois que les deux équipes ont joué dans cette compétition, c’était en octobre 2019 et le résultat était un match nul (0-0).

Actuellement, les deux équipes sont séparées dans le classement par neuf points en faveur de Naples. L’équipe de Gennaro Gattuso Il se classe sixième avec 36 points dans son casier. De son côté, l’équipe visiteuse compte 27 points et occupe la quinzième place de la compétition.