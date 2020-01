SONDAGE

Que devrait faire Milan avec Piatek?

Envoi de la demande …

© photo par Daniele Mascolo / PhotoViews

Une idée folle de Tottenham: échange de prêts entre Fernando Llorente et Jan Vertonghen. Telle est l’actualité rapportée dans l’édition d’aujourd’hui de La Repubblica, qui explique comment le club londonien a mis le prêt du défenseur sur la plaque (à l’expiration du contrat) en échange du prêt de l’attaquant qui portait déjà le maillot des Spurs. Pour le moment, selon le journal, Naples ne semble pas intéressée.

TUTTOmercatoWEB.com – le site du marché des transferts mis à jour 24h / 24

Autres actualités Serie A

13.01 15:39 – Naples, Tottenham propose à Vergonghen de ramener Llorente à Londres

13.01 15:30 – Milan, communiqué de presse sur Donnarumma: “Contracture du rectus femoris”

01.01 15:27 – TMW Milan, le nouvel achat Kjaer vient d’atteindre le siège

01.01 15:24 – Cristiano Ronaldo: “Top du classement: enfin où nous devons!”

01.01 15:15 – Rugani, la réserve indispensable. Ne serait-il pas bon de partir?

13.01 15:00 – Fiorentina, contacts constants entre Baron et Sassuolo pour Duncan

01.01 14:54 – Mourinho repousse l’Inter: “Je connais l’avenir d’Eriksen. Demain jouer …”

01.01 14:51 – Milan et Séville rejettent Suso: l’Espagnol n’est pas une cible pour janvier

13.01 14:45 – La Fiorentina insiste sur Kumbulla. Sottil peut également être inclus dans l’offre

13.01 14:30 – Inter, pas seulement l’AC Milan sur Politano: Rome, Naples et la Fiorentina intéressées

13.01 14:24 – TMW Milan, Donnarumma sort avec SPAL: Begovic ne s’est pas entraîné

01.11 14:15 – Fiorentina, la beauté peut attendre: avec SPAL laid comme points lourds

13.01 14:12 – Les bulletins de Musso: Sassuolo le claque. Véritable vanne d’arrêt

13.01 14:00 – Les bulletins de Romero: le meilleur de Gênes jusqu’à la folie du penalty

13.01 13:51 – TMW Inter, accord avec Vidal. Mais la niche du Barça, une nouvelle affaire Lukaku?

13.01 13:45 – Les bulletins de Berenguer: une touche de billard. C’est le Yang de Turin

13.01 13:42 – Barcelone, Allegri également candidat. Le Livornais aurait été proposé

13.01 13:36 – Inter, Giroud s’approche: d’abord, cependant, les adieux de Politano

01.01 13:30 – TOP NEWS 13:00 – Blessure du Croisé pour Demiral. Milan, officier Kjaer

13.01 13:21 – Rome, sprint pour le Mateus Vital brésilien des Corinthiens

13.01 13:15 – Les bulletins de Zaniolo: les meilleurs de Rome. Il sort en larmes

13.01 13:12 – De Turquie: Murillo à deux pas de Galatasaray. Samp prend du temps

13.01 13:09 – Brescia, accéléré pour ramener l’ancien Empoli Miha Zajc en Italie

01.01 13:03 – Juve, message à Demiral: “Reviens plus fort, Ironman. Nous t’attendons”

13.01 13:00 – Cartes de rendement de Juric: harnais de Gênes. Vérone court toujours

01.01 12:54 – Commisso: “Stadium? Je dois faire ce qui est le mieux pour la Fiorentina”

01.01 12:51 – TMW Rome, pas seulement Galatasaray sur Cetin: aussi Hellas et Samp

01.01 12:47 – TMW Crack Demiral, la Juve arrête Rugani. Il y avait l’offre Samp

13.01 12:45 – Les bulletins de Mateju: quel désastre. Erreur du débutant sur Linetty

13.01 12:42 – Milan, le communiqué de presse sur Kjaer: “Contrat jusqu’au 30 juin 2020”

1er étage

Une idée qui peut se concrétiser dans les prochaines semaines. Joey Saputo étudie une double frappe entre la MLS et l’Italie. Premières approches pour l’attaquant de Los Angeles, Brian Rodriguez. Un profil qui aime et est surveillé par plusieurs clubs. Napoli y avait pensé. Et …