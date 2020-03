Naples, transfert à Barcelone toujours dans la balance: aujourd’hui une journée décisive | Ligue des champions

Selon La Gazzetta dello Sport: “Des champions en équilibre dangereux au bord de l’interdiction des vols d’Italie vers l’Espagne. Et avec la Ligue des Champions, la Ligue Europa est naturellement en jeu, sans oublier le risque inévitable pour d’autres tournois jusqu’aux Championnats d’Europe. . Aujourd’hui est un jour important pour comprendre si l’UEFA sera en mesure de trouver un accord avec les autorités de Madrid, afin d’ouvrir des couloirs pour les vols privés des équipes et de permettre à Séville-Rome et Getafe-Inter demain. Hier, l’Espagne a interdit les vols en provenance d’Italie. Dans l’après-midi, l’optimisme a filtré de Nyon sur une solution partagée avec les autorités madrilènes. Mais le soir, la négociation a ralenti et la décision a été reportée à aujourd’hui. Pour l’UEFA, la Ligue des champions continue tant qu’elle est en son pouvoir. Et il n’y a toujours pas de plan B pour le Championnat d’Europe: “Aucune des 55 fédérations européennes n’a jamais demandé de report”, révèle une source faisant autorité de l’UEFA. On peut aussi discuter de ce désir de ne pas s’arrêter, du moins jusqu’à ce qu’un arrêt total intervienne: mais pour Nyon, aujourd’hui, portes fermées et autres précautions garantissent la sécurité ”