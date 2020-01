“Naples tu as touché le fond, équipe embarrassante et sans âme”

NAPLES. Le technicien de Naples, Gennaro Gattuso, à la fin du défi a perdu deux à zéro contre le Fiorentina il n’a pas ménagé ses mots pour décrire la performance de son équipe contre la Viola. Troisième KO consécutif et crise sans fin pour l’Azzurri, qui se retirera de cette soirée pour préparer le match contre la Lazio en Coupe d’Italie.

LA COLÈRE DE MISTER

«Ce soir, nous nous excusons auprès des fans et de la ville, une performance qui ne peut même pas être commentée, nous étions tout simplement embarrassants, même pour moi, il devient difficile d’expliquer une telle chose. Aujourd’hui, pendant vingt minutes, quelque chose a été vu, puis absolument rien, il semblait que nous nous étions rencontrés pour la première fois ce matin et, après avoir mis la chemise, nous avions pris le terrain contre la Fiorentina. – il a tonné aux micros de DAZN – La première personne en charge de tout cela est clairement moi, nous devons analyser ce qui n’a pas fonctionné, pendant la semaine l’équipe est vivante mais alors nous ne pouvons pas venir ici et faire des performances de ce type. Nous sommes privilégiés, nous faisons un métier qui était un jeu d’enfant. J’étais convaincu que les garçons pourraient proposer un test complètement différent ce soir, je suis vraiment amer, cette équipe n’a plus d’âme. “